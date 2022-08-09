Pendik'te işlenen cinayet 5 yıl sonra ortaya çıktı: İş insanı Tekin Uğurlu katledilmiş

09 Ağustos 2022 Salı, 13:22

İstanbul Pendik'te 4 Ağustos Perşembe günü bulunan cesedin 5 yıl önce kaybolan Tekin Uğurlu'ya ait olduğu tespit edildi.

İddialara göre 44 yaşındaki Tekin Uğurlu 5 yıl önce arkadaşıyla alacak verecek meselesi yüzünden tartıştı. Tartışma sonrası Uğurlu'dan bir daha haber alınamadı.

Ailesinin kayıp ihbarının üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Geçtiğimiz günlerde Pendik'te boş bir arazide gömülü halde bir ceset bulundu.

Polis ekipleri cesedin kime ait olduğunu belirlemek için DNA örneği alarak Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Yapılan incelemenin ardından cesedin 5 yıl önce kaybolan Tekin Uğurlu'ya ait olduğu tespit edildi. 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Uğurlu'nun aynı zamanda Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) üyesi de olduğu belirlendi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayın ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Uğurlu'nun katillerini bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde olayla ilgili 2'si kadın 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Asayiş Şube'deki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.