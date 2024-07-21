İş insanı motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Konya’nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında genç iş insanı hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 21.07.2024 - 20:45
İş insanı motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Abone Ol google-news

Kaza, Beyşehir-Şarkikaraağaç Karayolu'nun 50. kilometresi Fele köyü yakınlarında meydana geldi.

Edilinen bilgiye göre, Aydın Kuyucu (33) idaresindeki motosiklet, Beyşehir’den Şarkikaraağaç ilçesi yönüne seyrederken şarampole devrilerek metrelerce sürüklendi. Motosikletten ağaçlar arasına savrularak yere düşen sürücü Kuyucu, olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kuyucu’nun cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Beyşehir’de bir silah firmasının yönetim kurulu başkanı olan Aydın Kuyucu'nun motosikletli arkadaş grubu ile geziye çıktığı öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.


Devlet hastanesi haberleri hasta haberleri Hastane haberleri

İlgili Haberler

Engin Akyürek acı günü... Kuzeni trafik kazasında hayatını kaybetti

Engin Akyürek acı günü... Kuzeni trafik kazasında hayatını kaybetti
Gabar Dağı'nda petrol arama sahasında sondaj kulesi devrildi: Enkaz altında kalan işçi hayatını kaybetti

Gabar Dağı'nda petrol arama sahasında sondaj kulesi devrildi: Enkaz altında kalan işçi hayatını kaybetti
Bu önerilerle stresi hayatınızdan uzaklaştırın: Zihninizin rahatlamasına yardımcı olacak 8 yöntem...

Bu önerilerle stresi hayatınızdan uzaklaştırın: Zihninizin rahatlamasına yardımcı olacak 8 yöntem...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler