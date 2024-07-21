İş insanı motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Yayınlanma: 21.07.2024 - 20:45

Güncelleme: 21.07.2024 - 20:45

Kaza, Beyşehir-Şarkikaraağaç Karayolu'nun 50. kilometresi Fele köyü yakınlarında meydana geldi.

Edilinen bilgiye göre, Aydın Kuyucu (33) idaresindeki motosiklet, Beyşehir’den Şarkikaraağaç ilçesi yönüne seyrederken şarampole devrilerek metrelerce sürüklendi. Motosikletten ağaçlar arasına savrularak yere düşen sürücü Kuyucu, olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kuyucu’nun cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Beyşehir’de bir silah firmasının yönetim kurulu başkanı olan Aydın Kuyucu'nun motosikletli arkadaş grubu ile geziye çıktığı öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.