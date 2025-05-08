İş insanı Pınar Eczacıbaşı son yolculuğuna uğurlandı

Uzun süre kanser tedavisi gören iş insanı Pınar Eczacıbaşı, 65 yaşında hayatını kaybetti. Eczacıbaşı, Zincirlikuyu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

İş insanı Pınar Eczacıbaşı son yolculuğuna uğurlandı
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İHA
Yayınlanma: 08.05.2025 - 14:54

Uzun süre kanser tedavisi gören iş kadını Pınar Eczacıbaşı, 6 Mayıs Salı günü hayatını kaybetti. 65 yaşında hayata gözlerini yuman Pınar Eczacıbaşı için Zincirlikuyu Camii’nde bir tören düzenlendi.

Cenaze törenine ailesinin yanı sıra kuzeni Bülent Eczacıbaşı, Nükhet Eczacıbaşı, sanatçı Demet Akbağ ve sevenleri katıldı. Yakınları Eczacıbaşı’nın tabutu başında gözyaşı döktü. Pınar Eczacıbaşı, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedildi.

Pınar Eczacıbaşı’nın son günlerini evinde geçirdiğini söyleyen kuzeni Bülent Eczacıbaşı, çok acı bir kayıp yaşadıklarını belirterek, "Çok kötü bir hastalığa, kansere yakalandı. Bütün mücadelesine rağmen hastalık kritik hale geldi. Bu hastalığın sonucu maalesef çok kötü oldu. Hastalığını en yakını olan bizler dahil kimseyle paylaşmadı. Buradaki tüm sevenleri hayret içerisinde. Hastanede çok uzun süre tedavi gördü. Sonrasında da hastaneye giriş çıkış yaptığı dönemler oldu. Kendisi son günlerini de evinde geçirdi" diye konuştu.


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