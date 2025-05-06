Yayınlanma: 06.05.2025 - 20:05

Güncelleme: 06.05.2025 - 20:36

İş dünyasının tanınan isimlerinden, Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve Türkiye-Lüksemburg İş Konseyi'nin kurucu başkanı Pınar Eczacıbaşı hayatını kaybetti. Ölüm nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı'nın kuzeni olan Saffet Pınar Eczacıbaşı’nın 6 Mayıs’ta hayatını kaybettiği, Eczacıbaşı Ailesi tarafından yapılan açıklamayla kamuoyuna duyuruldu.

Cenaze töreninin, 8 Mayıs Perşembe günü öğle namazının ardından Zincirlikuyu Camii’nde düzenleneceği ve Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedileceği bildirildi.

PINAR ECZACIBAŞI KİMDİR?

Eğitimine İstanbul Fevziye Mektepleri Vakfı – Işık Lisesi’nde başlayan Pınar Eczacıbaşı, Üniversite eğitimine ABD‘de New Hampshire Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümü’nde devam etmiş ve mezuniyetinin ardından Türkiye’ye dönerek Boğaziçi Üniversitesi’nde İşletme (MBA) - Finans dalında yüksek lisans yapmıştır.

İş hayatına Eczacıbaşı Grup’ta, Eczacıbaşı İlaç San.ve Tic.A.Ş.’de Satış ve Pazarlama Departmanı’nda başlayan Pınar Eczacıbaşı, kariyerine finans sektöründe devam ederek Manufacturers’ Hanover Trust Company-İstanbul’da kredi-pazarlama bölümünde çalışmış ve daha sonra Tekstilbank’ta Muhabir İlişkiler Bölüm Müdürü ve ING Bank N.V Barings - İstanbul’da finansal kurumlara pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevlerini sürdürmüştür.

1998’dan bu yana kişi ve kuruluşlara finans ve yatırım danışmanlığı hizmetleri veren Pınar Eczacıbaşı, 2004 yılında GP-Trust Finansal Yönetim ve Danışmanlık Ltd. Şti ‘ni kurmuştur. Şirket Türkiye’de yatırım yapmak isteyen birey ve kurumlara pazar araştırmaları yaparak yatırımlarında ve ortaklık yapılandırmalarında danışmanlık hizmeti vermektedir. Şirket aynı zamanda dünyanın en büyük yatırım ve finans kuruluşlarından Schroders Grup’a ait Schroder & Co Banque SA’nın da Türkiye temsilciliği görevini 2004-2014 yılları arasında sürdürmüştür.

Pınar Eczacıbaşı, Avrupa Yatırım Bankası bünyesinde bulunan Avrupa Yatırım Fonu’nun danışmanlığı yürüttüğü IVCI- (Istanbul Risk Sermayesi Girişimi) Stratejik Ağ Başkanlığı görevini yürütmüştür ve TGIF- Turkey Growth and Innovation Fund’ın Yatırım Komitesi bağımsız üyesiydi. Pınar Eczacıbaşı, Türkiye’nin önde gelen sivil toplum örgütlerinden Genç Yönetici ve İşadamları Derneği (GYİAD) Yüksek İstişare Kurulu üyesiydi ve DEİK- Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu bünyesinde kurulan Türkiye-Lüksemburg İş Konseyi’nin kurucu başkanıydı.

DEİK içerisinde Denetim Kurulu Başkanı ve Avrupa Bölgesi Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlendi. DEİK’te Türk-Belçika İş Konseyi Başkanlığını sürdürdüğü dönemde ise iki ülke arasındaki ilişkilere katkılarından dolayı 2012’de Belçika Kralı Philippe tarafından en yüksek derecede Belçika nişanı ile ödüllendirildi ve aynı zamanda 2013’ten bu yana Belçika Hükümeti tarafından Türkiye’de ‘Diplomatik Ekonomik Danışman’ olarak atanmıştı. Pınar Eczacıbaşı ayrıca Finans Kulüp üyesi ve İstanbul’da Önemli Tarihi Eserleri Koruma Vakfı’nın kurucu üyesiydi.