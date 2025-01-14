İş makinesi çukura düştü: Operatör hayatını kaybetti!
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde su dolu çukura düşen iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, bir inşaatta kazı çalışmaları yapan Hüseyin Durak yönetimindeki iş makinesi, alandaki su dolu çukura düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Durak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: #Manisa #Çukur #iş makinesi
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