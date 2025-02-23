İş makinesinin üzerine çığ düştü: İşçi, şans eseri kurtarıldı

Şırnak’ın Uludere ilçesinde yol açma çalışmaları sırasında iş makinesinin üzerine çığ düştü. Operatör M.Z.E. yaralı olarak kurtarıldı.

İş makinesinin üzerine çığ düştü: İşçi, şans eseri kurtarıldı
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DHA
Yayınlanma: 23.02.2025 - 17:57

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Şırnak’ın Uludere ilçesinde, karla mücadele çalışmaları sırasında tehlikeli anlar yaşandı. Yemişli bölgesinde yol açma çalışması yapan iş makinesinin üzerine çığ düştü. Olay sırasında iş makinesinde bulunan operatör M.Z.E., çevredeki ekiplerin müdahalesiyle yaralı olarak kurtarıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı operatör, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Etiketler: #Şırnak #İşçi #çığ düştü

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