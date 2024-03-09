İşyeri çalışanlarını silahla gasp ettiler!
Bağcılar'da işyeri çalışanlarını silahla gasp ettikten sonra kaçan 2 şüpheli Şişli'de yakalandı. Şüphelilerden Hasan Ali D.'nin 6 suç kaydı ve "silahla tehdit" suçundan aranması olduğu öğrenildi.
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde 5 Mart akşamı bir işyerine 2 kişi girdi ve çalışanlardan silah zoruyla 10 bin lira alıp kaçtı.
Güvenlik kamerasınca kaydedilen olayla ilgili çalışma başlatan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, görüntüyü inceledi ve şüphelilerin kimliğini tespit etti.
6 SUÇ KAYDI VE ARAMASI VARMIŞ!
Adresleri de belirlenen şüpheliler Hasan Ali D. ve Eyüp A., 6 Mart'ta Şişli'de saklandıkları evde yakalandı. Evdeki aramada ruhsatsız tabanca ve 7 bin lira ele geçirildi.
Hasan Ali D.'nin 6 suç kaydı ve "silahla tehdit" suçundan aranması olduğu saptandı.
Zanlılar Emniyet'teki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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