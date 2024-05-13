İş yerinde 9 ölü kedi bulunmuştu: O sanığa 4 yıl 6 ay hapis cezası

İstanbul, Fatih'teki iş yerinde, 9 ölü kedi bulduğu iddiasıyla yargılanan Fatih Mehmet Ö. için karar verildi.

DHA
Yayınlanma: 13.05.2024 - 11:06
İş yerinde 9 ölü kedi bulunmuştu: O sanığa 4 yıl 6 ay hapis cezası
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Fatih'te, yavru bir kediyi çantaya koyarken görüntüleri sosyal medyada yayılan ve oğlunun iş yerinde, 9 ölü kedi bulduğu iddiasıyla yargılanan Fatih Mehmet Ö.’ye mahkeme, 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Fatih Mehmet Ö. katılmadı. Taraf avukatları ve çok sayıda hayvan sever duruşma salonunda hazır bulundu.

SUÇU İŞLEDİĞİNİN SABİT OLDUĞU BELİRTİLDİ

Duruşmada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanığın hayvanları koruma kanununun 28/A maddesi gereğince "Birden fazla ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçunu işlediğinin sabit olduğu belirtildi. Savcı sanığın bu suç kapsamında cezalandırılmasını talep etti. Şikayetçi avukatları da sanığın cezalandırılmasını istedi.

SANIĞA 4 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme sanık Fatih Mehmet Ö.’nün "Birden fazla ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan cezasında artırım yaparak toplamda 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Fatih Camii çevresinde yaşayan 9 kedinin sanık Fatih Mehmet Ö. tarafından 31 Ekim'de sırt çantasına konarak götürüldüğünün tespit edildiği kaydedildi.

Sanığın 13 Kasım'da iş yerinde yapılan incelemede, ölü kedilerin çöplerin arasında bulunduğunun belirlendiği anlatılan iddianamede, sanığın oğlu Mehmet Ö.'nün ifadesine yer verilerek, babasının 8 aydır annesiyle konuşmadığı için eve gelmediğini, ruhsal ve fiziksel anlamda insanlara veya herhangi bir canlıya zarar verebilecek potansiyelde olduğunu ifade ettiği aktarıldı.

Babasının uyuşturucu madde etkisiyle bu eylemleri gerçekleştirebilme ihtimali olduğunu aktaran Mehmet Ö.'nün, babasının iş yerinde bulunan ölü kedileri görmesiyle polis merkezine giderek ifade verdiğini belirtti. İddianamede, Fatih Mehmet Ö.'nün "Birden fazla ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 9 aydan 6 yıla kadar hapsi isteniyor.


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