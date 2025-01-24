İş yerinde uyuşturucu yetiştiren şüpheli tutuklandı

Adana'da, iş yerinde uyuşturucu üretimi yaptığı belirlenen Yılmaz G., polisin takibi sonucu düzenlenen operasyonda yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İş yerinde uyuşturucu yetiştiren şüpheli tutuklandı
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İHA
Yayınlanma: 24.01.2025 - 10:04

Adana'nın Çukurova ilçesinde, iş yerinde iklimlendirme sistemi kurarak esrar üretimi yaptığı tespit edilen Yılmaz G., narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, mahkeme kararıyla tutuklandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen Yılmaz G.’yi takibe aldı. Yapılan incelemelerde, şüphelinin Çukurova ilçesi Toros Mahallesi’nde bulunan iş yerine özel bir iklimlendirme sistemi kurduğu ve burada uyuşturucu üretimi yaptığı tespit edildi.

Adrese düzenlenen operasyonda, 17 kök Hint keneviri, 51 gram kurutulmuş esrar, 26 adet led lamba, güçlendirici adaptör, 2 havalandırma aparatı, nemlendirici, ısı ölçer, çadır, projektör, 8 adet saksı ve gübre çözeltisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan Yılmaz G.’nin emniyetteki ifadesinde, “İçmek için uyuşturucu madde yetiştiriyorum. Uyuşturucu madde ticareti yapmıyorum” dediği öğrenildi. Ancak polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığına dair deliller bulundu.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Etiketler: #Adana #uyuşturucu #iş yeri

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