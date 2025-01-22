İzmir'de arızalanan aracını iten sürücüye otomobil çarptı!
Buca ilçesinde otoyolda arızalanan aracını iten 29 yaşındaki Muhammed Taha Akay, arkasından gelen otomobilin çarpmasıyla yaşamını yitirdi. Yaralı sürücü T.T.'nin tedavisinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi.
İzmir Çevreyolu'nda saat 01.00 sıralarında bir kaza meydana geldi. İddiaya göre; 35 ANG 900 plakalı otomobili ile seyir halinde olan Muhammed Taha Akay (29), Buca Batı girişine geldiği sırada, otomobili henüz belirlenemeyen bir nedenle arıza yaptı. Otomobilden inen Akay, aracını emniyet şeridine doğru itelemeye başladı.
Bu sırada, arkasından gelen T.T. (28) yönetimindeki 35 APC 884 plakalı otomobil Akay'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Akay, yerde metrelerce sürüklenirken sürücü T.T. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yol güvenliğini sağlarken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Muhammed Taha Akay'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.
TEDAVİSİNİN ARDINDAN GÖZALTINA ALINACAK
Yaralı otomobil sürücüsü T.T. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, Akay'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Öte yandan, kaza ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, yaralı sürücü T.T.'nin tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.
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