İş yerinin önünde havaya ateş açmıştı... Hakkında karar verildi!
Antalya'nın Alanya ilçesinde, bir iş yerinin önünde araçtan tabancayla havaya ateş açtıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çarşı Mahallesi Kale Yolu Caddesi'nde bulunan iş yerinin önünde araçtan havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Yapılan araştırmada kimlikleri belirlenen şüpheliler H.K. ve C.K. "genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" suçundan gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev, araç ve iş yerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 25 fişek ve 3 boş kovan ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.K. savcılık sorgusu sonrası serbest bırakıldı. C.K. ise, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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