‘+’ işareti Antalya’da eczacılara dert oldu

Yayınlanma: 05.09.2024 - 20:26

Güncelleme: 05.09.2024 - 20:26

Türkiye’de eczaneler Türkiye İlaç Tıbbi Cihaz Kurumu’nun belirlediği beyaz zemin üzerine kırmızı renkte büyük E harfi ile temsil ediliyor ancak Antalya gibi turistik bölgelerde özellikle Batı ülkelerinde eczaneyi gösteren yeşil renkte + da kullanılıyor.

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü yeşil renkte + işaretinin tabelalarda kullanılmasın yasak olduğunu öne sürerek hem eczanelerin içindeki görünür yerlerinden, vitrininden hem de dışından tamamen kaldırmaları için 10 gün süre verdi. Kaldırmayan eczaneler ceza ödeyecek. Yaklaşık 1200 eczanenin bulunduğu Antalya’da neredeyse eczanelerin tamamına yakını ceza ödememek için tabelalarını yeniliyor.

Diğer taraftan Antalya Eczacılar Odası, Antalya İdare Mahkemesi’ne "Eczane cephe ve levhalarında farklı işaretler kullanılması hk." konulu yazısı gereği yapılacak işlemlerin iptali ve yürütmesinin durdurulması talepli dava açtı. Oda dava dilekçesinde, tabela yönetmeliğinde eczanelerde bulunması gereken tabelanın tarif edildiğini ancak yanına ek olarak başka bir eczane simgesinin konulmasının yasaklanmadığına, hilal ve artı işaretinin evrensel olarak sağlık hizmeti anlamına geldiğine, Turistik yerlerde yabancı hastaların, eczaneyi fark edebilmeleri için yeşil artı simgesinin işlevselliğinin önemine işaret etti.

Antalya Eczacılar Odası Başkanı İsmail Erçin, son dönemde, Sağlık Bakanlığı değil ama Tarım ve Orman Bakanlığı iznine tabi olan vitamin ve takviye gıdalarla ilgili açılan özel dükkânların tabelalarında kullandıkları yeşil renkte + işaretine, bu dükkânlar herhangi bir tabela yönetmeliğine bağlı olmadıkları için izin verilmesinin adaletsiz bir durum ortaya çıkardığını öne sürüyor. Bu dükkanların tabelalarına yeşil renkte + işaretini ve isimlerine “pharma” gibi kelimeleri eklemesinin ya da doğrudan kullanmasının hastada, tüketicide eczane hizmeti verildiği yanılgısına yol açtığını öne ürüyor. Erçin, eczanelerde ilaçların depolanması ve saklanmasında nem ve ısı dengesi gibi pek çok kritere bağlı olduklarını ancak, vitamin ve besin takviyesi satan bu dükkanlar için herhangi bir kriter bulunmadığını, ellerindeki malzemeleri temin, saklama ve depolama konusunda denetlenmediklerini de sözlerine ekliyor.

Antalya Eczacılar Odası, Sağlık Bakanlığı’nan tabela ve işaretler kadar, eczacıların yaşadıkları sorunlara da odaklanmasını talep eden “Kapanmak üzereyiz” başlıklı bir basın açıklaması yayınladı.

Açıklamada, ilaç fiyatlarının hesaplanmasında Euro kurunun en son 25 Aralık 2023 yılında 17.5483 olarak güncellendiği hatırlatılarak, günümüzde Euro kurunun 37,50 olması nedeniyle, ilaç yoklarında krizin oluşabileceği uyarısın yaptıktan sonra birçok ilacın piyasada bulunamadığına dikkat çekti. Eczacıların kira, elektrik, personel gideri gibi maliyetler nedeniyle rutin ödemeleri yapamayacak durumda olduklarına, ecza depolarına birikmiş borçlarının bulunduğuna ve banka kredisi borçlarının başka kredi borçlarıyla ödendiği bir sarmala girdiğine işaret edilen basın açıklamasında iki eczaneden birinin kapanma tehlikesi yaşadığı öne sürüldü.