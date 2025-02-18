Yayınlanma: 18.02.2025 - 10:22

Güncelleme: 18.02.2025 - 10:22

İşbaşı Eğitim Programı başvuru ekranı, şartları ve süresi hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, İşbaşı Eğitim Programı nedir? İşbaşı Eğitim Program ı şartları neler?

MESLEK LİSESİ MEZUNLARINA 28 BİN 736 TL CEP HARÇLIĞI

İşbaşı Eğitim Programları'nda katılımcılara aylık 22 bin 104 TL cep harçlığı ödendiğini belirten Bakan Işıkhan, meslek lisesi mezunlarına ise kendi alanlarında katıldıkları programlarda yüzde 30 daha fazla cep harçlığı ödendiğini belirtti.

Meslek lisesi mezunlarına ödenen tutarın 28 bin 736 TL olduğunu vurgulayan Işıkhan, "Bu alanda hem işgücü piyasamızın ihtiyaçlarına göre şekillenen politikalarımızı sürdürecek hem de mezunlarımızı maddi açıdan destekleyecek çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI NEDİR?

İŞKUR’a kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak ve istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla işbaşı eğitim programı düzenlenmektedir.

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI YARARLANMA ŞARTLARI

İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak,

15 yaşını tamamlamış olmak,

İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmamak,

Emekli olmamak,

Programa başladığı tarihten önceki bir yıl içerisinde program düzenlenecek işverene ait vergi numarası altında yer alan işyerlerinde sigortalı olmamak,

Kurumca aynı meslekte düzenlenen kurs/programı tamamlamamış olmak,

Programa katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak,

İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak şartlarının sağlanması gerekmektedir.

Ayrıca düzenlenen mesleki eğitim kursundan veya işbaşı eğitim programından bir kişi en fazla ikişer kere yararlanabilmekte olup kişilerin kurs ve programlardan toplam yararlanma sayısı ise üçü geçemeyecektir.