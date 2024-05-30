İşçi konteynerlerindeki ilaçlamadan etkilenen 28 kişi hastaneye kaldırıldı
Ümraniye'de bir inşaat şantiyesinde işçi konteynerlerinde yapılan ilaçlama çalışmasından etkilenen 28 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Hekimbaşı Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi'ndeki şantiye alanında bulunan işçi konteynerlerinde böcek ilaçlaması yapıldı.
İlaçlamadan etkilenen 27'si işçi, 1'i polis toplam 28 kişi sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
İtfaiye, polis, AFAD, zabıta, ve sağlık ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ebru Şahin ve Murat Yıldırım aynı dizide!
- Prof. Dr. Özlem Kumrular yaşamını yitirdi
- 'Hançeri sen çok uzun yıllar tuttun'
- 13 milyar dolarlık 'Kıyamet Günü' uçağı inşa ediliyor!
- Behzat Ç.'nin genç oyuncusu hayatını kaybetti
- Hakime bak! 'Cephane'sini sergiledi
- Erdoğan, CHP'ye ziyaret için tarih verdi
- 3 çocuğunu öldürdü!
- Kredi kartı kullananlar dikkat: Bankalardan yeni karar!
- Erdoğan'dan 'uyutma' açıklaması