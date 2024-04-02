TEM Otoyolu'nda büyük kaza... Yol trafiğe kapandı!
Anadolu Otoyolu Kocaeli geçişinde bir TIR ve iki kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazası, otoyolun İstanbul istikametini trafiğe kapattı.
Anadolu Otoyolu Çayırova geçişi İstanbul istikametinde inşaat malzemeleri taşıyan TIR, nakliyat kamyonu ve inşaat malzemesi taşıyan kamyon ile çarpıştı.
Meydana gelen zincirleme kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Devrilen kamyonun kasasındaki malzemeler yola saçıldı.
Kaza sebebiyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaklaşık 1 saattir otoyolun trafiğe açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Meydana gelen kaza ve oluşan araç kuyrukları cep telefonu kamerasına yansırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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