İşçi servisi buzlanan yolda devrildi: 15 yaralı

Yayınlanma: 13.02.2025 - 12:36

Güncelleme: 13.02.2025 - 13:01

Kaza, saat 08.30 sıralarında, Aksaray Organize Sanayiinde meydana geldi. İsmail Anul (47) yönetimindeki 68 S 0752 plakalı minibüs, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, şarampole devrildi.

Kazada Cihan Burak (26), Recep Alıcı (33), Ali Dağ (20), Yunus Emre Demir(26), Çilem Dağ (27), Fatma Bütev (27), Yusuf Yaşar (35), Emrullah Ermiş (20), Serdar Salur (26), Naciye Sevinç (62), Sevim Nur Atalay (22), Kenan Delen (25), İbrahim Ünal (29), Ömer Altınsoy (27) ile sürücü yaralandı.

İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaralı işçilerden, Ömer Altınsoy , “Fabrikadan çıktık, araç bir sağ bir sol yaptı sonrasında devrildi. Araç biraz hızlıydı” diye konuştu.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.