İşçi servisi ile kargo midibüsü çarpıştı: 4 yaralı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde işçileri taşıyan servis ile kargo midibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi'nde cadde ile sokağın kesiştiği noktada F.B idaresindeki 4 1 P1223 plakalı servis minibüsü ile M.D. hakimiyetindeki 06 JTR 90 plakalı servis midibüsü çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle iki araç da savrularak durabildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 2 kargo çalışanı ve servisteki 2 işçi yaralandı.
Yaralılar ambulansta yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle trafik bir süre yavaşladı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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