Şanlıurfa'da feci kaza... Otomobil, hafif ticari araca çarptı: 3 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan 5 yaralıdan 3’ü hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 25.06.2023 - 11:35
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Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesi Abdulhamithan Bulvarı'nın Kuzey-Batı Çevreyolu girişinde sürücülerinin ismi belirlenemeyen 63 AFJ 236 plakalı otomobil ile 16 CVZ 76 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada, araçlardaki Haşim Demir (37) Muhammet Berat Demir (10) Hivda Nur Demir (7) Osman D. ve Celal M. yaralandı. Kaza nedeniyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin araçlardan çıkarttığı yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Haşim Demir (37) Muhammet Berat Demir (10) ve Hivda Nur Demir (7) hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Şanlıurfa kaza otomobil

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