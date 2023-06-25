Pendik'te kazanın ardından taksinin üstüne çıkıp camı yumrukladı

Pendik’te taksi ile otomobilin karıştığı kazada otomobil sürücüsü taksinin üzerine çıkarak camı yumrukladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 25.06.2023 - 12:53
Pendik'te kazanın ardından taksinin üstüne çıkıp camı yumrukladı
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İstanbul Pendik'te dün öğle saatlerinde iddiaya göre, otomobil sürücüsü seyir halinde olan ticari taksiye arkadan çarptı. Araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza sonrası müşterisini indirmek isteyen taksi şoförü, aracını sağa çekeceği esnada otomobil sürücüsü taksinin kaputuna çıktı, camı yumruklayarak patlattı.

Yaşanan o anlar bir yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde araç sürücüsünün taksi kaputu üzerine çıkarak camı yumrukladığı görülüyor.


Pendik taksi otomobil kaza

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