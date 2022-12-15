İşçi servisi ile TIR çarpıştı: 20 yaralı

TIR'ın çarpması sonucunda işçi servisinde bulunan 20 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İHA
15 Aralık 2022 Perşembe, 16:06
İşçi servisi ile TIR çarpıştı: 20 yaralı
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Uşak'ta R.B. kontrolündeki TIR, Uşak Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı’nda işçileri taşıyan E.O. idaresindeki servise çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan servisteki 20 kişi çevre hastanelere kaldırılırken TIR sürücüsü R.B., ekiplerce gözaltına alındı.

Kazayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı. 



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