İşçi yaşı 14’ten dokuza indi!

Yayınlanma: 04.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 04.11.2024 - 04:00

Programa göre; mesleki eğitimde kamu-özel sektör işbirliğinin artırılması, meslek liseleri ve meslek yüksekokullarının yönetiminde özel sektörün daha etkin rol alması sağlanacak.

Eğitimci Nurcan Korkmaz, “Eğitim planlaması yönetimi sermayeye teslim edilemez. Ortaokullarda pilot okullar da açtılar. Çocuk işçiliğini 14 yaştan 9 yaşa indirdiler. Sermayenin ucuz işgücü sağlaması için bir nesli hayattan yok ediyoruz. 9 yaşındaki çocuğu sanayi hayatına yönlendiriyorlar. Bu yaştaki çocuklarda mesleki bir yönlendirme yapılamaz” dedi.