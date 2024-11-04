İşçi yaşı 14’ten dokuza indi!
İktidar, mesleki ve teknik eğitimi sermayenin tekeline bırakan politikalarını sürdürüyor. Bu durum, 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda mesleki ve teknik eğitime yönelik gelecek yıl izlenecek politika ve önlemlerde de yer aldı.
Programa göre; mesleki eğitimde kamu-özel sektör işbirliğinin artırılması, meslek liseleri ve meslek yüksekokullarının yönetiminde özel sektörün daha etkin rol alması sağlanacak.
Eğitimci Nurcan Korkmaz, “Eğitim planlaması yönetimi sermayeye teslim edilemez. Ortaokullarda pilot okullar da açtılar. Çocuk işçiliğini 14 yaştan 9 yaşa indirdiler. Sermayenin ucuz işgücü sağlaması için bir nesli hayattan yok ediyoruz. 9 yaşındaki çocuğu sanayi hayatına yönlendiriyorlar. Bu yaştaki çocuklarda mesleki bir yönlendirme yapılamaz” dedi.
Etiketler: #işbirliği #çocuk işçi #iş
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