Üzerine tomruk düşen işçiden 1 ay sonra acı haber

Bartın'ın Ulus ilçesi Kumluca beldesindeki orman deposunda, üzerine tomruk düşmesi sonucu yaralanan 1 yıllık evli Muhammet Güney (28), 1 aydır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Üzerine tomruk düşen işçiden 1 ay sonra acı haber
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DHA
Yayınlanma: 30.10.2024 - 14:36

Ulus Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait Zafer Orman Deposu'nda 29 Eylül'de çalıştığı sırada, Muhammet Güney'in üzerine tomruk devrildi.

Mesai arkadaşlarının ihbarıyla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan orman işçisi, sağlık durumunun ağır olması nedeniyle Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

1 AY SONRA ACI HABER

Güney, 1 aydır tedavi gördüğü hastanede, doktorların tüm müdahalesine rağmen, sabaha karşı hayatını kaybetti. Güney'in 1 yıl önce evlendiği öğrenildi. 


Etiketler: #Acı haber #orman işçisi

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