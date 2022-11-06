İşçiler 6356’ncı yasaya karşı bir arada: 'Sendikalaşmaya somut duvarlar örülüyor'

06 Kasım 2022 Pazar, 18:20

Farklı iş kollarında çalışan işçiler, sendikalaşmanın önünde engel olarak niteledikleri 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'na karşı İstanbul Kartal’daki Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde dün bir forum düzenledi.

Umut Sendikası’nın (Umut Sen) çağrısıyla düzenlenen etkinliğe, Nakliyat İş Sendikası , Bağımsız Maden İşçileri Sendikası, PTT-Sen, Göçmen Sendikası Girişimi, İnşaat İşçileri Sendikası, Özel Öğretmenler Sendikası, DİSK Enerji-Sen üyelerinin yanısıra Kurye çalışanları, Migros depo, ETF tekstil işçileri ve Almanya, Fransa ve Polonya’dan Amazon çalışanları katıldı. Etkinlik Bartın’daki maden faciasında yaşamını yitiren 42 işçi ve 2021 yılında trafik kazasında yaşamını yitiren Bağımsız Maden İşçileri Sendikası öncülerinden Ali Faik İnter ve Tahir Çetin için yapılan saygı duruşuyla başladı.

"YASA SENDİKALILAŞMAYA SOMUT DUVARLAR ÖRÜYOR"

Avukat Batuhan Berk Duran, yasanın olumsuz yanlarını Cumhuriyet’e anlattı. 6356 sayılı kanun sendikalılaşmanın önünde çok ciddi engeller yarattığına dikkat çeken Duran, “Bu yasa sendikalılaşma için getirdiği çifte baraj şartı ve yetki itirazı yoluyla fiilen ‘ya örgütlenmeyin ya da patronun istediği sendikada örgütlenin’ diyor. Yasa Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) gibi uluslararası sözleşmelere de aykırılıklar teşkil ediyor” dedi. Bu yasanın işçilerin hak aramalarını olumsuz etkilediğini vurgulayan Duran, “Daha önce süregelen sorunlara çözüm olacağı iddiasıyla hazırlanan bu yasa sendikalılaşmaya somut duvarlar örüyor” ifadelerini kullandı.

"İŞÇİLERİ SARI SENDİKALARA MAHKUM ETMEYE ÇALIŞAN BİR YASA"

Etkinlikte Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır bir konuşma yaptı. Çakır, 21 yıl madende işçi olarak çalıştığını belirterek maden işçilerine değer verilmediğine dikkat çekti. İşçilerin karşı karşıya kaldıkları zorlukların sendikal mücadeleyle aşılabileceğini belirten Çakır, “Yaşanan iş cinayeti sayılarına bir bakın. Bu kadar insan ancak savaşta ölür” diye konuştu.

Etkinlikte daha sonra Nakliyat İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu söz aldı. “6356’ncı yasa 12 Eylül faşizminin bir yasasıdır” diyen Küçükosmanoğlu, “Bu yasa işçilerin mücadelesini kıran ve işçileri sarı sendikalara mahkum etmeye çalışan bir yasadır“ dedi. PTT-Sen’den Süleyman Şen ise 6356 nolu yasanın işçilere umut sattığını belirterek, “Bu yasalar önümüzü tıkadığı için bir şey yapamıyoruz. Bu yasa olmasaydı işçileri fiili bir mücadeleye çağırabilirdik. Haklarını arayabilmeleri daha kolay olurdu” dedi.