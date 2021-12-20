İşçiler uyardı: Vergi muafiyeti olmazsa kayıt dışı artacak

20 Aralık 2021 Pazartesi, 04:00

İktidarın ücretlerinden gelir ve damga vergisi alınmayacak işçileri, sadece asgari ücretliler ile sınırlandırması tepki çekti. Bütün işçilerin ücretlerinin asgari ücrete kadar olan bölümlerinin vergiden muaf tutulacağını zanneden işçi ve işveren tarafı büyük hayal kırıklığı içerisinde. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işçi ve işvereni temsil eden taraflar, “Biz böyle anlaşmamıştık” yorumu yapıyor.

Meclis’e sunulan yasa teklifinde değişiklik yapılması için işçi ve işveren tarafı girişimde bulunacak. Teklif bu hafta TBMM’de önce komisyonda ardından da genel kurulda ele alınacak. Uygulamaya sendikalar da tepki gösteriyor. Tez-Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in, “Tüm işçilerin ücret gelirlerinin asgari ücrete kadar olan kısmından gelir ve damga vergisi kaldırıldı” açıklaması yaptığını anımsattı.

Bütçe görüşmeleri sırasında da önceki dönem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, şimdi de AKP MKYK üyesi olan Jülide Sarıeroğlu’nun, “Sadece asgari ücretlilerin değil, tüm ücretlilerin asgari ücrete kadar olan ücretleri vergiden muaf hale getirilmiştir” şeklinde konuşma yaptığını belirten Özdemiroğlu, düzenlemenin hem işçiler arasında kıdemden ve nitelikten doğan farkları ortadan kaldıracağını hem de sendikalaşmadan sağlanan hak ve menfaatleri yok edeceğini, sistemi kayıt dışına zorlayacağını vurguladı. Çalışanların yüzde 50’den fazlasının asgari ücretli olduğunu dile getiren Özdemiroğlu, önümüzdeki dönemde asgari ücretle çalışanların sayısının yüzde 70, belki de yüzde 80’lere çıkacağına dikkat çekti.