İşçilerin haber vermesiyle farkedildi: İnşaat alanında şüpheli ölüm

Çorum'da inşaat alanında C.G.Ç.'nin (17) cansız bedeni bulundu. C.G.Ç.'nin ölüm nedeni araştırılıyor.

DHA
23 Kasım 2022 Çarşamba, 10:53
İşçilerin haber vermesiyle farkedildi: İnşaat alanında şüpheli ölüm
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Çorum merkeze bağlı Çepni Mahallesi'nde inşaat halindeki 4 katlı binanın önünde hareketsiz yatan kişiyi gören işçiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, isminin C.G.Ç. olduğu öğrenilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ayrıca inşaat içerisinde gence ait olduğu tahmin edilen kıyafetler buldu.

C.G.Ç.’nin cesedi, ölüm nedeninin tespiti için hastane morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

 


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