İşçilerin kaldığı konteynerde korkutan yangın!
Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika inşaatında işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi’nde yapımı devam eden fabrika inşaatında işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken yaklaşık 50 işçinin kaldığı konteyner kullanılmaz hale geldi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Palalı Sabri' öldürüldü!
- Rehin alınan kadının mesajları ortaya çıktı
- Erdoğan'ın şeriat çıkışına tepki yağıyor
- Çok sayıda yaralı var!
- İYİ Parti harekete geçti
- Erdoğan'ı üzecek anket paylaşıldı
- Taksicilerden 250 araçlık 'Oğuz Erge' konvoyu
- Enver Aysever serbest bırakıldı: İlk açıklama geldi!
- O ambulansta uyuşturucunun ne işi vardı
- Taksi şoförü hayatını kaybetti, saldırgan yakalandı