İşçinin üzerine vincin kopan bomu düştü: 1 ölü, 3 gözaltı

Gaziantep'te apartman inşaatında çalışırken üzerine kamyon üstü vincin kopan bomu düşen inşaat işçisi Furkan Bozkurt (20) yaşamını yitirdi. Olayla ilgili vinç operatörü ve 2 kişi gözaltına alındı.

İşçinin üzerine vincin kopan bomu düştü: 1 ölü, 3 gözaltı
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DHA
Yayınlanma: 25.09.2024 - 17:15

Olay, öğle saatlerinde Narlıtepe Mahallesi’nde meydana geldi. Furkan Bozkurt, apartman inşaatında çalıştığı sırada üzerine kamyon üstü vincin kopan bomu düştü.

Çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Furkan Bozkurt’un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Bozkurt’un cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili vinç operatörü ile inşaattan sorumlu 2 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

 

 


Etiketler: #gaziantep #iş cinayetleri #İş Cinayetleri Raporu

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