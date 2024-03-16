İşe giderken başından vurulmuştu... Kurtarılamadı!

Darıca'da sabah işe giderken kimliği belirsiz şüphelinin tabancayla başından vurduğu 25 yaşındaki Gülhan Esen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 16.03.2024 - 15:54
İşe giderken başından vurulmuştu... Kurtarılamadı!
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Kocaeli'nin Darıca ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi Halı Saha Sokak'ta saat 07.00 sıralarında dehşet bir olay yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; işe gitmek için evden çıkan Gülhan Esen (25), plakası alınamayan araçtan inen kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla vuruldu. Esen'e 3 el ateş eden şüpheli, kaçtı.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ ARANIYOR!

Silah sesini duyanların ihbarıyla bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlıkçıların kontrollerinde başından vurulduğu anlaşılan Esen, ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gülhan Esen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Polis, 7 ay önce evlendiği öğrenilen Esen'in cinayet şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.


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