İşe kalkmadığı için oğlunu öldüren baba tutuklandı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde işe kalkmadığı için tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle vurarak öldüren baba, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tartışma esnasında oğlunun kendisini ittiği ve yere düştüğü bu yüzden cinayeti işlediği öğrenilen babanın, cinayeti işlediği için pişman olduğunu belirttiği öğrenildi.

İHA
Yayınlanma: 19.04.2023 - 17:57
İşe kalkmadığı için oğlunu öldüren baba tutuklandı
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Bayraklı ilçesi Yamanlar Mahallesi 7352 Sokak’ta, önceki gün sabah 08.30 sıralarında, A.M.K. (72) oğlunu işe gitmesi için kaldırmaya gitti. Hasan Hüseyin Kaya (36), kendisini uyandırmaya gelen babasıyla tartışmaya başladı.

TÜFEKLE ATEŞ ETTİ

Burada baba ile oğul arasındaki gerginlik artınca baba A.M.K., oğlu Hüseyin Kaya’ya pompalı tüfek ile ateş etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede öz babası tarafından vurulan Hasan Hüseyin Kaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet zanlısı baba polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Hasan Hüseyin Kaya’nın cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEMİŞ

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen cinayet zanlısı A.M.K.’nin Emniyet'teki sorgusunda, uyandırmaya çalıştığı oğlunun kendisini ittiği ve yere düştüğünü, tartışma esnasında kendisini kaybederek pompalı tüfekle ateş ettiğini, öldürmek için ateş etmediğini söylediği ve cinayeti işlediğinden dolayı çok pişman olduğunu belirttiği öğrenildi.

Emniyet'teki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen baba A.M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


tutuklandı İzmir

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