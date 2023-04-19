İşe kalkmadığı için oğlunu öldüren baba tutuklandı
İzmir’in Bayraklı ilçesinde işe kalkmadığı için tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle vurarak öldüren baba, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tartışma esnasında oğlunun kendisini ittiği ve yere düştüğü bu yüzden cinayeti işlediği öğrenilen babanın, cinayeti işlediği için pişman olduğunu belirttiği öğrenildi.
Bayraklı ilçesi Yamanlar Mahallesi 7352 Sokak’ta, önceki gün sabah 08.30 sıralarında, A.M.K. (72) oğlunu işe gitmesi için kaldırmaya gitti. Hasan Hüseyin Kaya (36), kendisini uyandırmaya gelen babasıyla tartışmaya başladı.
TÜFEKLE ATEŞ ETTİ
Burada baba ile oğul arasındaki gerginlik artınca baba A.M.K., oğlu Hüseyin Kaya’ya pompalı tüfek ile ateş etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede öz babası tarafından vurulan Hasan Hüseyin Kaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet zanlısı baba polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Hasan Hüseyin Kaya’nın cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEMİŞ
Sorgulanmak üzere emniyete götürülen cinayet zanlısı A.M.K.’nin Emniyet'teki sorgusunda, uyandırmaya çalıştığı oğlunun kendisini ittiği ve yere düştüğünü, tartışma esnasında kendisini kaybederek pompalı tüfekle ateş ettiğini, öldürmek için ateş etmediğini söylediği ve cinayeti işlediğinden dolayı çok pişman olduğunu belirttiği öğrenildi.
Emniyet'teki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen baba A.M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Her hissettikleri gerçekleşen 4 burç
- YSK'den 'Millet İttifakı' kararı
- Organize ‘cennet’ aldatması
- Serdar Akinan dosyasına gizlilik kararı
- İBB'nin kaçak kafe yıkımında skandal görüntü
- Elimde belgeler var, çarşaf çarşaf paylaşırım...
- Pastanecilerden daha lezzetli baklava yapmanın sırrı
- Selahattin Demirtaş'tan esprili Özgür Demirtaş paylaşımı
- Erdoğan: Ne kadar imansız, kitapsız komünist varsa TV'de
- Kayahan'ın köşkü satılıyor, işte istenen fiyat...