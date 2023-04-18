Türkiye’ye getirilmişti: FETÖ üyesi Mehmet Cintosun tutuklandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yurt dışında yakalanıp Türkiye’ye getirilen FETÖ/PYD’nin güncel finans yapılanmasındaki Mehmet Cintosun, tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 18.04.2023 - 17:59
Türkiye’ye getirilmişti: FETÖ üyesi Mehmet Cintosun tutuklandı
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1995-2014 arası dönemde FETÖ/PDY’nin Azerbaycan yapılanmasında üst düzey yönetici olarak faaliyet gösteren, 2014 yılında Türkiye’ye dönüp, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tekrar yurt dışına kaçan Mehmet Cintosun, MİT operasyonuyla yakalanıp Türkiye'ye getirildi.

Örgüt mensubu kuryeler aracılığıyla yurt içinde faaliyet gösteren FETÖ üyelerine finansal destek sağladığı saptanan Cintosun, hakkında 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan yakalama kararı çıkarılan Elazığ’a götürüldü.

CEZAEVİNE KONULDU

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cintosun, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Mehmet Cintosun FETÖ/PDY fetö

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