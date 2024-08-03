'İşgale' karşı toplandılar: 'Kıyılar halkındır, yasalar uygulansın'

Yayınlanma: 03.08.2024 - 19:22

Güncelleme: 03.08.2024 - 19:39

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın “Kıyılar Halkındır” projesini açıklamasıyla, kıyılarda yaşayan halkın tepkisi artmaya devam ediyor. Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformunun, “İşletmelerin Değil Halkın Yanında Yer Alın” çağrısıyla biraraya gelen Foçalılar Eski ve Yeni Foça’da iki ayrı sahilde biraraya geldiler.

Kıyılara ve denizlere erişimini engelleyen, kıyı işgallerine son verme çağrısıyla biraraya gelen kamusal alan olan kıyılarımıza sahip çıkmak için bizler ekoloji ve kıyı hareketleri olarak bir araya gelen Platform üyeleri eylem boyunca, “Yasaları Uygulayın, Kıyı ve Sahil İşgallerine Son Verin”, Kıyılar, Sahiller Halkındır” ve Kıyı ve Sahiller Özel Mülk Değil Herkesin Yaşam Alanıdır” döviz ve sloganlarla yürüdüler.

ESKİ FOÇA’DA ADRES MERSİNAKİ KOYU

Halkın kıyılara ve denizlere erişimini engelleyen, kıyı işgallerine son vermek; kamusal alan olan kıyılarımıza sahip çıkmak için biraraya geldiklerini söyleyen, Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu Sözcüsü Ramis Sağlam, “Kıyıları ticarîleştirerek, rant ve talana açan, kıyılarda kaçak yapılaşmaya izin verenlere veya göz yumanlara karşı; kıyılarımıza sahip çıkmak ve kıyı ekosistemini korumak için buluşuyoruz. Kıyılar özel mülk değil, herkesin yaşam alanıdır. Kıyı ve plajların insanlara kapatılması, halkın kıyılara eşit ve özgürce erişimin önüne engeller konulması kabul edilemez” dedi.

"HAVLUMUZU KAPTIK GELDİK"

Kıyılardaki işgal ve engelleri kaldırın, kıyıları tüm halka açın diyen Sağlam, “Kamu yararı taşıması gereken kıyıların, kârlılığı hedefleyen şirketlere verilmesi son bulmalı, hali hazırdaki tüm kıyı işletmeleri derhal kamulaştırılmalıdır. Talebimiz; kıyıların yurttaşlara ücretsiz kullanımının sağlanmasıdır. Halka ait olan alanların işgaline derhal son verilmelidir. Tüm yurttaşları mücadelemize destek olmaya çağırıyoruz” ifadesini kullandı.

"YASALARI UYGULAMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

Platformun ikinci eylem noktası Yeni Foça oldu. Anayasa’nın 43. Madde'sinin hatırladığı eylemde konuşan Platform Yürütmesi’nden Mevlüt Ülgen, Belediye ve Hükümetin yereldeki temsilcisi olan kaymakamlık ve ilgili ilçe müdürlüklerine seslendi. Ülgen, “Sahil şeritlerinden yararlanmada kamu yararını esastır. Kıyı Kanunun 5. maddesine göre ‘Kıyılar, herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır’, 6. maddesine göre ise “Kıyı, herkesin eşitlik ve serbestlikle yararlanmasına açık olup, buralarda hiçbir yapı yapılamaz; duvar, çit, parmaklık, tel örgü, hendek, kazık ve benzeri engeller oluşturulamaz” dedi.

"KIYILAR SERMAYEYE PEŞKEŞ ÇEKİLEMEZ"

Tüm plajların, sahillerin ve koyların özelleştirilerek yurttaşların özgürce ve sınırsızca kullanımına kapatıldığını ifade eden Ülgen, “Bu alanlar yalnızca parası olanların, şezlong ve şemsiye kullanımı adı altında, yüksek meblağlar ödeyerek faydalandığı yerler haline getirilmiştir. Kıyılarımız kapalı kapılar ardında, imar plan düzenlemeleri ile sermayeye peşkeş çekilmiş, özel mülkiyete tahsis edilerek gerçek sahibi olan halkın elinden alınmıştır” diye konuştu.