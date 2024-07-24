Anadolu kıyılarındaki en iyi korunmuş antik liman: Teos

Teos Antik Kenti'nin Tarihçesi ve Önemi

Teos, Ionia Bölgesi'nin 12 kentinden biri olarak tarih sahnesinde önemli bir yer tutar. M.Ö. 1000 yıllarına kadar uzanan tarihiyle, Teos'un Güney Limanı, Akdeniz Havzası'nda etkin bir ticari rol oynamıştır. Helenistik dönemde hızla gelişen bu kent, Roma döneminde de önemli bir liman kenti olarak kendine sağlam bir yer edinmiştir. Teos'un sahip olduğu bu tarihsel miras, kenti Anadolu kıyılarındaki en iyi korunmuş antik limanlardan biri olarak tanımlar.