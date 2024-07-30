Kıyı erozyonu sahili yutuyor
Samsun Atakum’daki Çakırlar’da etkili olan kıyı erozyonu, sahili aşındırmaya devam ediyor.
Kıyı şeridine büyük zarar veren dalgaların toprağı aşındırması sonucu bölgede toprak kayması da meydana geldi.
Sahil yolunun büyük bir bölümünü deniz yuttu. Kıyıya vuran dalgalar, taş parkeleri ve yolun altını oyup götürdü.
ÖNLEM ALINMIYOR
Yurttaşlar, Dereköy Balıkçı Barınağı’nın yanlış planlanması sonucu Çatalçam’dan sonra Çakırlar sahilinin de yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığına dikkat çekti.
Yaklaşık sekiz yıldır yaşanan kıyı erozyonu, sahili tahrip etmeye devam ederken yurttaşlar, sahilin korunması için belediyeye başvurmalarına karşın hiçbir önlem alınmamasından yakındı.
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