Isı yalıtım malzemeleri, trafodan çıkan kıvılcımlarla alev aldı
Bursa’da inşaat ve yapı malzemeleri satan bir işyerinde trafodan çıkan kıvılcımların sıçradığı ısı yalıtım ürünleri alev aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
Merkez Nilüfer ilçesi Demirci Mahallesi Demirci Yolu Caddesi’nde saat 04.30 sıralarında; trafodan arıza sonucu çıkan kıvılcımlar, inşaat ve yapı malzemeleri satan bir işyerinin bahçesindeki ısı yalıtım ürünlerine sıçradı.
1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Isı yalıtım malzemeleri kısa sürede alev aldı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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