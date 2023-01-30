Isı yalıtım malzemeleri, trafodan çıkan kıvılcımlarla alev aldı

Bursa’da inşaat ve yapı malzemeleri satan bir işyerinde trafodan çıkan kıvılcımların sıçradığı ısı yalıtım ürünleri alev aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

DHA
Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 06:35
Isı yalıtım malzemeleri, trafodan çıkan kıvılcımlarla alev aldı
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Merkez Nilüfer ilçesi Demirci Mahallesi Demirci Yolu Caddesi’nde saat 04.30 sıralarında; trafodan arıza sonucu çıkan kıvılcımlar, inşaat ve yapı malzemeleri satan bir işyerinin bahçesindeki ısı yalıtım ürünlerine sıçradı.

1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Isı yalıtım malzemeleri kısa sürede alev aldı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Yangın Yangın merdiveni Bursa

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