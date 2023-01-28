Bakırköy’de restoranda yangın

İstanbul Bakırköy'de bulunan bir restoranda yangın çıktı. Yangın, yan tarafta bulunan diğer restorana da sıçradı.

İHA
Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 09:54
Bakırköy’de restoranda yangın
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Bakıröy Florya’da bulunan bir restoranın bacasında yangın çıktı.

Çıkan yangın restoranın hemen yanında bulunan başka bir restorana sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler yangına müdahale ederken yaralanan olmadığı ifade edildi. 


BAKırköy restoran Yangın

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