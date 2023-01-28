Bakırköy’de restoranda yangın
İstanbul Bakırköy'de bulunan bir restoranda yangın çıktı. Yangın, yan tarafta bulunan diğer restorana da sıçradı.
Bakıröy Florya’da bulunan bir restoranın bacasında yangın çıktı.
Çıkan yangın restoranın hemen yanında bulunan başka bir restorana sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler yangına müdahale ederken yaralanan olmadığı ifade edildi.
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