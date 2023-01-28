İstanbul Finans Merkezi inşaatında yangın! İşçiler dumandan etkilendi
İstanbul Ümraniye'de bulunan İstanbul Finans Merkezi inşaatında işçilerin çalışması sırasında yangın çıktı. 3 işçi dumandan etkilenirken, yangın söndürüldü.
İstanbul Ümraniye'de dün saat 17.30 sıralarında Site Mahallesi Finans Caddesi'nde inşaatı süren İstanbul Finans Merkezi binasında yangın çıktı.
3 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI
B blokta bulunan -4'üncü kattaki çalışmalar sırasında bilinmeyen başlayan yangın nedeniyle dumanlar binayı sardı. Yangının bildirilmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Binadaki işçiler tahliye edilirken, yangın ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yoğun dumandan etkilenen 3 işçi sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı.
İtfaiye ekipleri duman tahliyesi yapıp soğutma çalışmasında bulundu.
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