İsias Otel Davası ikinci gününde: ‘Otel sahibi kasasının derdindeydi’

Yayınlanma: 04.01.2024 - 17:17

Güncelleme: 04.01.2024 - 17:17

Kahramanmaraş merkezli depremlerde saniyeler içinde yıkılan ve 35'i Kıbrıs Türkü 72 kişiye mezar olan Adıyaman İsias Otel'in davasında duruşmanın ikinci günü görülüyor.

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden davada 5'i tutuklu 11 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

“BUNA RAĞMEN PİŞKİN PİŞKİN KONUŞABİLİYOR”

Dün 11 sanığın dinlendiği ve 12 saat süren oturum sonrası bugün müştekilerin dinlenmesine başlandı. Saat 09.00’da başlayan oturumda söz alan, Şampiyon Melekler takımından Hasan Bilgen’in babası Mehmet Akif Bilgen, “Enkazda gördüğüm tablo orada bir yaşam olamayacağı yönündeydi. Biz bu binayı gördüğümüzde, bina yoktu. Enkazın üzerine çıktığımızda; denizde yürürsünüz ya ayağımız kuma batar. Öyleydi. Buna rağmen sanıklar nasıl pişkin pişkin konuşabiliyor” dedi.

“TEK AĞIZDAN PAPAĞAN GİBİ KONUŞTULAR”

Müşteki olarak söz alan Aras Aktuğtalı’nın babası Murat Aktuğralı ise duruşmanın ilk gününde sanıkların savunmalarına tepki gösterdi. Aktuğralı, “11 sanığı dinledik. Bir tiyatro gösterisi izlediğimizi hissine kapıldım. Tek ağızdan papağan gibi konuştular. Ben bu şehre ikinci kez gelirken, sanıkların gözünün içlerine baka baka katil olduklarını, cinayet mahalli yarattıklarını söylemek için geldi. Umarım davanın devamında bu imkan yaratılır ve bu sanıkların yüzüne bakarak konuşuruz” ifadelerini kullandı. Otelde yaşamını yitiren rehber İmran Aydoğdu’nun annesi Seher Aydoğdu ise “Benim çocuğum öldü, Kıbrıslılar olmasaydı benim çocuğumu çıkarmazlardı” dedi.

“BÖYLE İNSANLARI SAVUNMASIN KİMSE”

Sanıkların savunmalar sırasındaki tavrına dikkat çeken Aydoğdu, şunları söyledi:

“Bunlar niye gülüyordu dün? Böyle insanları savunmasın kimse. Ben o günden beri her gün ölüyorum. Hani hiçbir şey bilmiyorlar ya ben onlardan çocuğumu istiyorum. Ben çocuğumu bunlar öldürsün diye mi büyüttüm? Bunlar bizim ciğerlerimizi söktüler. Bizim yaşadığımızın bin beterini yaşasın bize bunları yaşatanlar. Hiç mi utanmıyor sanıklar, sürünsünler hapislerde, nefes bile almasınlar.” İmran Aydoğdu’nun ablası İrem Aydoğdu ise sanıklardan ve sanık koltuğunda olmayan, Adıyaman’da kaçak kat yapıldığını gören halktan, Turizm Bakanlığı’ndan bile şikayetçi olduğunu söyledi. Aydoğdu, “Turizm Bakanı bu oteli neye göre yıldızladı?” sorusunu yöneltti.

Hayatını kaybeden Hayal Baytekin’in abisi Hakan Baytekin, kolonları kesen usta ve babasından da şikayetçi olduğunu belirtti. Yıkım sonrası otelin olduğu yere geldiklerini belirten Baytekin, “İsias Otel kadar yıkılmışı yoktu. Ayağımızı bastığımız yer kayıyordu. Betonu serçe parmağımızla bile itebiliyorduk” dedi.

“BOZKURT KASASININ DERDİNDEYDİ”

Hayatını kaybeden rehber Aykut Bulut’un babası Mehmet Bulut, sanıklarla yüz yüze gelmek istediğini vurguladı. Başka kayıp yakınlarının da aynı talepte bulunması üzerine Mahkeme Başkanı, sanıkların Adıyaman sınırları içinde bir kapalı cezaevinde olmaları halinde mahkemeye getirilebileceklerini, sanıkların mahkemeye gelme talebi olması halinde bu talebin değerlendirileceğini söyledi. Bulut sözlerine şöyle devam etti:

“Burada kullanılan malzemeyle evin önüne yol bile yapmayız. Çalışmalara başladıklarında yardım yoktu, kimse yoktu. Her tuttuğumuz taş avuçlarımızda ufalandı. Biz geldiğimizde otelin sahibi Ahmet Bozkurt da oradaydı. Neden oradaydı? Çünkü kasasının çıkarılmasını bekliyordu. Eğer otel kusurlu raporuna rağmen açılıp kullanılıyorsa bu bir cinayettir. Sanıklardan şikayetçiyiz.”

Öte yandan otel sahibi Ahmet Bozkurt, kendisine yöneltilen tepki ve sorulara ise susma hakkını kullandı.