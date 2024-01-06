İsias Otel Davası'nda ara karar açıklandı: Tutukluluk halleri devam edecek!

Yayınlanma: 06.01.2024 - 23:00

Güncelleme: 06.01.2024 - 23:00

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen İsias Otel Davası’nda duruşma, sanık avukatlarının beyanına henüz geçilemediği ve ara karar verilemediği için dördüncü güne uzadı. Saat 10.00'da başlayan oturumda Cumhuriyet Savcısı mütalaasını açıkladı. Mütalaada tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamı talep edilirken tutuksuz yargılanan sanıkların tutuklanma talebine olumsuz görüş belirtildi.

Cumhuriyet Savcısı, bazı tanıklar hakkındaki suç duyurusu talebini ise mahkemenin takdirine bıraktı. Mütalaa sonrası sanıklara da kısa bir söz hakkı verildi. Bu kapsamda yeniden söz alan otel sahibi Ahmet Bozkurt, yine masum olduğunu savundu.

TEPKİ ÇEKEN SAVUNMA

Binanın yıkılmasında kendisinin değil depremin suçlu olduğunu söyleyen Bozkurt, “Biz suçlu değiliz, bize atılan iftiraların hepsini reddediyorum. Ben işimi düzgün yaptım. Eğer 7,7 şiddetinde deprem olmasaydı binam yıkılmayacaktı” iddiasını ortaya attı.

Bozkurt, ilk gün tepki çeken tavrından sonra bugünkü oturumda yaşamını yitiren 72 kişi için acı çektiğini ifade etti. Bozkurt’un ilk kez savunma yapıyormuş gibi anlatımı tepki çekerken mahkeme başkanı Bozkurt’u ‘Savunmanı yapmıştın zaten’ diyerek uyardı.

Bozkurt, hem masum olduğu hem de 7 tane ameliyat olması gerektiğini gerekçe göstererek tahliye talebinde bulundu. Otel sahibi Bozkurt’un ardından oğulları Efe Bozkurt ile Fatih Bozkurt söz aldı. Efe Bozkurt ‘Aleyhimdeki suçlamaları reddediyorum’ derken Fatih Bozkurt ise şunları söyledi:

“BABAYA İTAAT ALLAH’A İTAATTIR”

“25 yılım, Renault bayisinde geçti. Başka hiçbir işe bakamadım ben. Gerçekten otelle ilgilensem suç değil. Evet, imza attım, hisse aldım bunları kabul ediyorum. Ama bunlar kendi irademle değil, babamın iradesiyle yaptım. Bir hadis var, yıllardır odamda… “Babaya itaat, Allaha itaattır”… Ben buna göre yaşadım yıllarca.”

GERGİNLİK NEDENİYLE SALON BOŞALTILDI

Duruşmada sanık avukatları ile kayıp yakınları arasında gerginlik yaşanması üzerine salon bir süre boşaltıldı ve davaya ara verildi. KKTC CTP Milletvekili, Avukat Ürün Solyalı ise aralar sırasında sanık yakınlarından kayıp yakını avukatlara yönelik örtülü gözdağı ve tehdit cümlelerinin sarf edildiğini ancak kolluk kuvvetlerinin ve mahkeme heyetinin çok duyarlı davrandığını söyledi.

“İMAR AFFI BAŞVURUSU SORUMLU GÖSTERMEZ”

Ahmet, Efe ve Fatih Bozkurt’tan sonra söz alan Fatih Bozkurt’un avukatı Celal Nuri Demirtürk, müvekkilinin imar affı başvurusunda bulunmasının, onu sorumlu olarak göstermediğini iddia etti.

“Ahmet Bozkurt’un savunmalarına yürekten inandığını” belirten Av. Demirtürk, “Müvekkillerin duyguları hukukun önüne geçmesin” derken “KKTC‘nin tanık olarak katılma talebini kabul etmiyoruz bu hukuken de uygun değildir” ifadelerini kullandı.

Sabah 10.00’da başlayan oturum, mahkeme heyetinin ara kararı saat 21.30’da açıklayacağını söylemesiyle saat 19.45’te tamamlandı. Buna karşın karar 22.30’da açıklandı.

Mahkeme heyeti, tutuklu yargılanan Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt, Efe Bozkurt, Halil Bağcı ve Erdem Yıldız’ın tutukluluklarının devamına; tutuksuz yargılanan Seda Bozkurt Zeren, Şule Bozkurt Özbek, Ulviye Bozkurt, Hasan Aslan, Mehmet Göncüoğlu’nun ise adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmalarının devamına karar verdi.

Davaya 26 Nisan 2024 Cuma günü saat 11.00’de devam edilecek.