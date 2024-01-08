İsias Otel'de yakınlarını yitirenler mücadeleden vazgeçmeyecek: Şampiyonlar ölmez!

Yayınlanma: 08.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 08.01.2024 - 03:00

6 Şubat depremlerinde saniyeler içerisinde yıkılan ve 72 kişinin yaşamını yitirdiği İsias Otel davasında 4 dört gün süren duruşma tamamlandı. Ara karar açıklandı. Mahkeme heyeti, tutuklu yargılanan Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt, Efe Bozkurt, Halil Bağcı ve Erdem Yıldız’ın tutukluluklarının devamına, tutuksuz yargılanan Seda Bozkurt Zeren, Şule Bozkurt Özbek, Ulviye Bozkurt, Hasan Aslan, Mehmet Göncüoğlu’nun ise adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmalarının devamına karar verdi. Mahkeme ayrıca, iki tarafın da çeşitli itirazları neticesinde yeniden bilirkişi raporu talep etti. Raporun hangi kurumdan istenileceği ise 20 gün içerisinde belli olacak. Davaya 26 Nisan’da devam edilecek.

‘KÜSTAH TAVIRLAR’

Davayı ve kararları gazetemize değerlendiren Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı avukat Hasan Esendağlı, “Yargı, durumun devamlılığını içeren ara kararla mevcut pozisyonunu korumuş oldu. Mahkemenin seyrini bilirkişi belirleyecek. Otel sahibi Ahmet Bozkurt ve Efe Bozkurt’un ilk günkü sözleri pişkin denilecek boyuttaydı. Hatta Efe Bozkurt küstahlık seviyesinde bir tavır takındı. Bu kişiler sonrasında uyarılmış olmalı ki dördüncü günde kayıp yakınlarının acılarını paylaşan, ağlamaklı bir davranış sergilediler” ifadelerini kullandı.

Esendağlı sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu davadan çıkacak adil ve cesur bir karar, hem diğer davalara emsal teşkil edecek. Hem de yaratılacak caydırıcılıkla, yıllardır hüküm süren ‘Nasıl olsa bir şey olmaz’ yaklaşımının önüne geçilecek. O yüzden İsias davası gündemdeki yerini korumalı, destek sürmeli.”

‘APAÇIK CİNAYET’



Kayıp yakını Ruşen Karakaya ise psikolojik ve fiziksel açıdan çok zor bir beş gün geçirdiklerini belirtti. Duruşmanın ilk gününden itibaren mahkemede her türlü yalanı dinlediklerini belirten Karakaya, şöyle devam etti:

“Bizim için tek bir gerçek var, o da İsias’ta yaşananların bir katliam olduğu, orada apaçık bir cinayet işlendiği ve 72 canımızı kaybettiğimiz gerçeği. Tutukluluk hallerinin devam etmesi içimizi bir nebze rahatlattı. Şampiyon Meleklerimizin adaletini sağlamak için ve suçluların en ağır cezayı alması için son nefesimize kadar mücadelemize devam edeceğiz. Bu uzun bir yol ve bu yolda zorluklarla başa çıkabilmek için tek yürek olarak devam etmek zorundayız. Bu süreçte hem Kuzey Kıbrıs’ta hem de Türkiye’de yanımızda olan, bize güç veren herkese teşekkür ederiz. Gerekenin Türkiye Cumhuriyeti adaleti tarafından yapılacağını biliyoruz ve adalet sağlanana kadar da vazgeçmeyeceğiz. Şampiyonlar ölmez!”

