IŞİD operasyonu: 5 şüpheli yakalandı, biri aranıyor!
Terör örgütü IŞİD'e yönelik Balıkesir'de düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 5 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı. Bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Öte yandan gözaltına alınan H.A.'nın Irak'ta örgüt içinde bomba eğitimi aldığı belirlendi.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, IŞİD ile irtibatlı oldukları öne sürülen Irak uyruklu 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler, örgüt içinde faaliyet yürüttükleri belirlenen bu kişilerin yakalanması için operasyon başlattı.
Şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, sabah eşzamanlı yaptıkları baskınlarda bu kişilerden 5'ini yakaladı. Ayrıca, bu adreslerdeki aramalarda dijital malzemeler ele geçirildi.
BOMBA EĞİTİMİ ALMIŞ!
Gözaltına alınan 5 şüpheliden B.A.'nın Irak'ta daha önce bazı bölgelerde IŞİD'in sözde polis güçlerinden sorumlu olduğu, H.A.'nın ise bu ülkede örgüt içinde bomba eğitimi aldığı belirlendi.
Polis, hakkında gözaltı kararı bulunan diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.
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