Tekirdağ merkezli IŞİD operasyonunda 17 şüpheli yakalandı: 'IŞİD'in kasası' da aralarında!

Terör örgütü IŞİD'e yönelik Tekirdağ merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 'IŞİD'in kasası' olduğu iddia edilen bir şüpheli de yer alıyor.

AA
Yayınlanma: 22.09.2023 - 09:24
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Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kapsamlı çalışma ve takiple Tekirdağ, Adıyaman, İstanbul, Adana, Bursa, İzmir, Gaziantep, Şanlıurfa ve Antalya'da terör örgütü IŞİD üyelerinin yakalanması için operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında, "IŞİD'in kasası" olduğu iddia edilen bir şüphelinin de bulunduğu kaydedildi.

Gözaltına alınan şüpheliler Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

 


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