IŞİD operasyonunda gözaltına alınmıştı... Hakkında tutuklama kararı verildi!

Mersin'de IŞİD silahlı terör örgütü içerisinde silahlı faaliyete katıldığı belirlenen 1 şüpheli gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 21.10.2023 - 12:37
IŞİD operasyonunda gözaltına alınmıştı... Hakkında tutuklama kararı verildi!
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Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, IŞİD silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürdüğü çalışmalar sonucunda, Suriye'de silahlı faaliyet yürüten 1 şüpheliyi tespit etti.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda evine düzenlenen operasyonda, şüpheli gözaltına alındı.

Adresinde yapılan aramada ele geçirilen çok sayıda dijital malzeme ve dokümana incelenmek üzere el konuldu. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. 


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