Kahramanmaraş'ta IŞİD operasyonu... 1 şüpheli gözaltına alındı!

Kahramanmaraş'ta terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 19.10.2023 - 17:29
Kahramanmaraş'ta IŞİD operasyonu... 1 şüpheli gözaltına alındı!
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Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü IŞİD üyelerinin yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

Ekipler, Dulkadiroğlu ilçesinde belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda, yabancı uyruklu A.H.'yi gözaltına aldı.

Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan jandarma ekiplerinin, sosyal medyada PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü propagandası yaptıklarını tespit ettiği N.T. (18) ile G.A.'nın yakalanması için çalışma başlattığı bildirildi.


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