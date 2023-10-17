IŞİD'e finansman sağladığı iddia edilen 17 şüpheli yakalandı

Yayınlanma: 17.10.2023 - 10:33

Güncelleme: 17.10.2023 - 10:34

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, MASAK raporlarına göre 20 şüphelinin, çatışma bölgeleriyle Türkiye arasında şirketler ve kişiler üzerinden yasadışı şekilde IŞİD'e finansman sağladığı tespit edildi.

Savcılık, terör örgütüyle bağlantısı nedeniyle mal varlığı dondurulan kişilerle para transferi yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik gözaltı kararı verdi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 17 şüpheliyi yakaladı.

Polis ekiplerinin 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.