IŞİD'e finansman sağladığı iddia edilen 17 şüpheli yakalandı

İstanbul'da terör örgütü IŞİD'e finansman sağladıkları iddia edilen 17 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 17.10.2023 - 10:33
IŞİD'e finansman sağladığı iddia edilen 17 şüpheli yakalandı
Abone Ol google-news

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, MASAK raporlarına göre 20 şüphelinin, çatışma bölgeleriyle Türkiye arasında şirketler ve kişiler üzerinden yasadışı şekilde IŞİD'e finansman sağladığı tespit edildi.

Savcılık, terör örgütüyle bağlantısı nedeniyle mal varlığı dondurulan kişilerle para transferi yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik gözaltı kararı verdi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 17 şüpheliyi yakaladı.

Polis ekiplerinin 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.


IŞİD Operasyon İstanbul

İlgili Haberler

Osmaniye'de yakalanmışlardı... 3 IŞİD şüphelisi sınır dışı edilecek!

Osmaniye'de yakalanmışlardı... 3 IŞİD şüphelisi sınır dışı edilecek!
Tekirdağ’da IŞİD operasyonu!

Tekirdağ’da IŞİD operasyonu!
10 Ekim Ankara Gar Katliamı iddianamesinde yeni ayrıntı: 'IŞİD emirinin' üzerinden çıkan belgeleri istihbarat polisleri incelemiş

10 Ekim Ankara Gar Katliamı iddianamesinde yeni ayrıntı: 'IŞİD emirinin' üzerinden çıkan belgeleri istihbarat polisleri incelemiş

En Çok Okunan Haberler