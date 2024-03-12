IŞİD sanığına 15 yıla kadar hapis istemi

Adana'da terör örgütü IŞİD üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

AA
Yayınlanma: 12.03.2024 - 17:16
IŞİD sanığına 15 yıla kadar hapis istemi
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Terör örgütü IŞİD üyesi olduğu gerekçesiyle 3 Temmuz 2023'te tutuklanan Suriye uyruklu B.A.H. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanığın IŞİD’e katılımı artırmak adına toplantılar yaptığı, dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf bulunduğu ve Suriye'deki sözde üst düzey örgüt mensuplarıyla irtibatlı oldukları bilgisine yer verildi.

B.A.H'nin örgütsel faaliyetlerinde kod adı kullandığı, örgüt üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatlarının bulunduğu, Suriye'de IŞİD işgalindeki bölgede örgütsel ders ve toplantılara katıldığı ve yakalandığı ikametinde örgütsel dokümanlar ele geçirildiği, Suriye'de örgütün gerçekleştirdiği silahlı çatışmalarda "savaşçı" sıfatıyla yer aldığı kaydedilen iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamedeki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık B.A.H'nin yargılanmasına Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.


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