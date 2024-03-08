Diyarbakır’da eş zamanlı IŞİD operasyonu... Gözaltılar var!
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütü IŞİD'e yönelik TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yürüttüğü koordineli çalımalar sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca IŞİD terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesi ve terör örgütü mensupları ile ilişki içinde bulunduğu, yardım ve yataklık ettiği değerlendirilen şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesi amacıyla Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce bugün 4 ayrı noktada eş zamanlı operasyon icra edildi.
Operasyonda IŞİD terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen S.B., Ö.Ö. ve N.G. adlı 3 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 adet cep telefonu ve 3 adet sim kart ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli şahıslar adli işlemleri tamamlanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.
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