İstanbul'da IŞİD operasyonu: 17 gözaltı

İstanbul'da IŞİD silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 04.08.2023 - 10:13
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İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD silahlı terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları değerlendirilen kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmaların ardından, İstanbul'da 4 ilçede 5 farklı adrese dün eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Emniyet'teki işlemleri devam ediyor.


IŞİD gözaltı

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