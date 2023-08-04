İstanbul'da IŞİD operasyonu: 17 gözaltı
İstanbul'da IŞİD silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD silahlı terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları değerlendirilen kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.
Yapılan çalışmaların ardından, İstanbul'da 4 ilçede 5 farklı adrese dün eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Emniyet'teki işlemleri devam ediyor.
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