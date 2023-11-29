IŞİD'e asker seçiyorlardı: Kırşehir’de yakalandılar

Kırşehir’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, IŞİD terör örgütüne asker seçtiği belirlenen ve İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan 2 kişi yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 29.11.2023 - 12:11
IŞİD'e asker seçiyorlardı: Kırşehir’de yakalandılar
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Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından IŞİD silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin ve mensuplarının tespit ve deşifresine yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda IŞİD’e asker yetiştirdiği öğrenilen 2 kişi ekipler tarafından yakalandı.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

İnterpol-Europol tarafından kırmızı bültenle aranan ve geçmiş yıllarda IŞİD silahlı terör örgütü içerisinde örgüte asker seçen ve yetiştiren Irak uyruklu sözde üst düzey komutan S.M.H ile örgütte sözde asker olarak faaliyet yürüten Irak Uyruklu K.M.A yapılan operasyonda yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler gerekli işlemlerin ardından arandıkları bölgelere gönderilecek.


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