IŞİD'e asker seçiyorlardı: Kırşehir’de yakalandılar

Yayınlanma: 29.11.2023 - 12:11

Güncelleme: 29.11.2023 - 12:11

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından IŞİD silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin ve mensuplarının tespit ve deşifresine yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda IŞİD’e asker yetiştirdiği öğrenilen 2 kişi ekipler tarafından yakalandı.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

İnterpol-Europol tarafından kırmızı bültenle aranan ve geçmiş yıllarda IŞİD silahlı terör örgütü içerisinde örgüte asker seçen ve yetiştiren Irak uyruklu sözde üst düzey komutan S.M.H ile örgütte sözde asker olarak faaliyet yürüten Irak Uyruklu K.M.A yapılan operasyonda yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler gerekli işlemlerin ardından arandıkları bölgelere gönderilecek.



