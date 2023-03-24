IŞİD'e finansal destek sağlayan 2 şüpheliye gözaltı

Kilis'te terör örgütü IŞİD'e finansal destek sağladığı belirlenen 2 şüpheli, polisin operasyonu ile gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 11:12
IŞİD'e finansal destek sağlayan 2 şüpheliye gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü IŞİD'e finansal destek sağlayan 2 şüpheli, tespit edildi. Polis, düzenlediği operasyonla 2 şüpheliyi yakaladı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Polisteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, 'terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet' suçlaması ile adliyeye sevk edildi.


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