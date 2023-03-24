IŞİD'e finansal destek sağlayan 2 şüpheliye gözaltı
Kilis'te terör örgütü IŞİD'e finansal destek sağladığı belirlenen 2 şüpheli, polisin operasyonu ile gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü IŞİD'e finansal destek sağlayan 2 şüpheli, tespit edildi. Polis, düzenlediği operasyonla 2 şüpheliyi yakaladı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Polisteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, 'terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet' suçlaması ile adliyeye sevk edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Son toplantım' diyerek duyurdu
- AKP'den emekliye zam düzenlemesiyle ilgili açıklama
- Pop müziğin ikonu yaşamını yitirdi
- AKP'nin aday listesi ortaya çıktı
- AKP'den bir garip temel atma töreni!
- Ağıralioğlu'na Millet İttifakı'ndan ilk yanıt
- Erdoğan'ı küplere bindirecek anket
- İstanbul'daki barajlar son 9 yılın en düşük seviyesinde!
- Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'nun çağrısına yanıt
- Çocuklara sosyal medyayı sınırlayan ilk eyalet: Utah