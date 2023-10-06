Osmaniye'de yakalanmışlardı... 3 IŞİD şüphelisi sınır dışı edilecek!

Osmaniye'de, polisin operasyon düzenlediği evde yakalanan terör örgütü IŞİD şüphelisi 3 Suriye vatandaşının sınır dışı edileceği aktarıldı.

DHA
Yayınlanma: 06.10.2023 - 09:46
Osmaniye'de yakalanmışlardı... 3 IŞİD şüphelisi sınır dışı edilecek!
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Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "IŞİD Silahlı Terör Örgütü'ne üye olma" suçu kapsamında, 1 eve operasyon düzenledi.

Baskında Suriye uyruklu 3 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerin ardından 3 şüphelinin, "kamu düzeni ve güvenliği açısından tehdit oluşturduğu" gerekçesiyle sınır dışı edilmelerine karar verildi.

Şüpheliler sınır dışı edilmek için İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


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