Osmaniye'de yakalanmışlardı... 3 IŞİD şüphelisi sınır dışı edilecek!

Yayınlanma: 06.10.2023 - 09:46

Güncelleme: 06.10.2023 - 10:09

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "IŞİD Silahlı Terör Örgütü'ne üye olma" suçu kapsamında, 1 eve operasyon düzenledi.

Baskında Suriye uyruklu 3 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerin ardından 3 şüphelinin, "kamu düzeni ve güvenliği açısından tehdit oluşturduğu" gerekçesiyle sınır dışı edilmelerine karar verildi.

Şüpheliler sınır dışı edilmek için İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.